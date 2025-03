6 Nations. 103 essais : la virevoltante ligne de 3/4 écossaise peut-elle bousculer le XV de France ?

Entre les Jones, Kinghorn, Van der Merwe et consorts, l'Ecosse dispose d'une ligne arrière capable de créer du danger de partout, qui compte 103 essais inscrits en sélection. En prévision d'un match ouvert ?

Dans la famille des grands attaquants des Scots, il y a d’abord Huw Jones. Le 3/4 centre ou cheveux en l’air est très certainement le numéro 13 le plus électrique de la dernière décennie. En tout le prolifique (23 essais en 56 capes), c’est certain.

Aussi rapide qu’un ailier, explosif et difficile à faire tomber (1m85 pour 98kg), le centre de 31 ans est un attaquant racé, expert des courses tranchantes dans les bons espaces et des pas de l’oie tonitruants. Déjà auteur de 4 essais dans ce Tournoi dont un triplé face à l’Irlande, il ne semble pas perdre en punch malgré les années qui passent.

Le truc, c’est que celui qui avait failli venir à Bayonne en 2021 est bien entouré. Aux ailes déjà, où vous connaissez tous les 2 phénomènes complètement différents des Écossais. Un duo digne de celui que formaient Gobelet et Ngwenya avec Biarritz à la fin des années 2000.

Le bison sud-af et le lutin des Highlands

D’un côté, le bison (1m93 pour 106kg) du Cap-Occidental, Duhan Van der Merwe, qui a coupé sa mèche, mais n’a rien perdu de ses qualités.

On ne compte d’ailleurs plus le nombre de rushs dans son couloir qui ont fait lever Murrayfield, ni son nombre d’essais marqués pour son pays d’adoption. De l’autre, Darcy Graham, le virevoltant petit modèle d’Édimbourg. Haut comme 3 pommes, le moustachu casqué n’en reste pas moins une boule de nerfs très difficile à coffrer avec ses appuis secs et son centre de gravité bas.

A eux deux, ce sont pas moins de 62 essais (32 en 48 capes pour le grand, 30 en 45 matchs pour le petit) marqués sous le maillot écossais !

VIDÉO. RUGBY. C’est la routine, l’Écosse de van der Merwe humilie (encore) l’AngleterreEnfin, le Toulousain Blair Kinghorn est là à l’arrière pour magnifier tout ça grâce à ses qualités physiques uniques (1m96 pour 105kg) et amener de la longueur de pied, tandis qu’en l’absence du puissant Tuipolotu, le Néo-Zélandais de naissance Top Jordan est une belle alternative en numéro 12. Auteur d’un doublé face au Pays de Galles, on devrait en savoir plus sur ce qu’il a dans le ventre samedi, face à Yoram Moefana. Pas bon à prendre en ce Tournoi 2025.

Reste que magnifiée par Finn Russell à l’ouverture, cette ligne de 3/4 à de quoi donner le tournis. Et ce à n’importe quelle équipe. Alors, on espère un match très ouvert à Saint-Denis en clôture du Tournoi ce samedi, quitte à en prendre 30 à la maison. Tant que ce sont les Bleus qui gagnent à la fin…