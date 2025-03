6 Nations. Alldritt gêné, simple grain de sable ou vraie tempête pour le XV de France avant l'Irlande ?

Alldritt absent à l’entraînement à 4 jours d’Irlande-France : la situation interpelle et soulève déjà de vraies questions pour Galthié. Que sait-on vraiment de son état ?

C’est une petite alerte qui n’a pas manqué de faire lever quelques sourcils chez les supporters. Et qui n'est sans doute pas passée inaperçue du côté de l'Irlande. Ce mardi, lors de l’entraînement du XV de France, un certain Gregory Alldritt manquait à l’appel. Un timing serré, surtout face à une Irlande qui est prête à recevoir les Bleus avec la manière à Dublin.

Ménagé ou vraiment touché ?

Le 3e ligne du Stade Rochelais, taulier du pack tricolore, a été ménagé en raison d’une gêne à l’aine. De quoi s’inquiéter à quelques jours du choc face à l’Irlande, ce samedi 8 mars ? "Normalement, il est prévu qu’il s’entraîne demain. Ça va, pas de révolution pour l’instant", a commenté Patrick Arletaz via le Midi Olympique.

Il est certain que les journalistes auront vite fait de relever son absence éventuelle ce mercredi. Et de venir aux nouvelles auprès du staff. Il faut dire que le Rochelais est un des leaders du groupe France. Non seulement par ses prises de balles puissantes. Mais aussi, et surtout, pas son attitude sur le pré. Il n'est pas du genre à baisser la tête dans le dur.

Alldritt, pièce maîtresse face à l'Irlande

Dans la tête de Fabien Galthié et de son staff, Alldritt n’est pas qu’un simple joueur. Face à une équipe irlandaise qui adore mettre la pression au sol et imposer des séquences interminables, son absence serait une vraie épine dans le pied tricolore. Quand Alldritt performe, comme cela a été le cas face au Pays de Galles, c'est l'ensemble de l'équipe qui est dans l'avancée.

Mais alors, si Alldritt devait déclarer forfait, quelle solution ? C'est Jelonch qui a endossé le numéro 8 à l'entrainement ce mardi. On pourrait imaginer une 3e ligne avec son coéquipier au Stade Toulousain François Cros. Et potentiellement Flament. Mais des doutes planent encore sur la présence ou non de Meafou dans la cage face aux Irlandais. Le staff ne manque pas d'options. Une certitude : les supporters n’ont vraiment envie d’y penser. Mais Galthié et ses adjoints anticipent tous les cas de figure.

Un retour attendu dès mercredi

Le staff espère qu’il pourra tenir sa place samedi, sans quoi la composition annoncée ce jeudi pourrait réserver quelques surprises. L’objectif est clair : ne prendre aucun risque avec un cadre qui reste essentiel dans le système Galthié, mais ne pas non plus se priver d’un joueur qui peut changer le visage d’un match par ses performances individuelles et collectives.

En attendant, la préparation suit son cours. Ntamack tient bien la corde pour être titulaire à l'ouverture, pendant que Penaud devrait retrouver son aile droite. Le XV de France avance avec quelques incertitudes, mais une conviction : battre l'Irlande passe par une conquête propre et un pack prêt à jouer à la dure. Avec ou sans Alldritt, il faudra s'envoyer comme jamais.