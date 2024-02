RUGBY. 6 NATIONS. À 27 ans seulement, fin de carrière pour ce talentueux arrière italien

Le talentueux arrière italien Matteo Minozzi raccroche les crampons à 27 ans. Sa reconversion est déjà préparée, et il reste dans le milieu du sport.

Arrière italien, petit modèle, gros appuis et deux "z" dans le nom, vous pensez probablement à Ange Capuozzo. Pourtant, avant la mine pouponne du Toulousain, la Squadra Azzura a compté dans ses rangs un certain Matteo Minozzi.

VIDÉO. 6 Nations 2018 - Matteo Minozzi, la nouvelle fusée transalpine

Un garçon qui, sur la scène internationale, avait notamment fait valoir ses qualités lors de la coupe du monde 2019 au Japon , ce qui avait attiré l’œil des Wasps . Du gaz, de l’élégance et une belle patte gauche, Minozzi (une dizaine d' essais en 24 sélections) fut un temps considéré comme le plus grand talent argentin derrière.

Ça, c’était avant l’avènement de Capuozzo, donc, lorsqu’il était encore en pleine possession de ses moyens. À 27 ans seulement, l’arrière de Trévise vient en effet d’annoncer sa retraite.

La faute à des blessures à répétition qui ne lui ont jamais permis de retrouver pleinement la compétition ces dernières saisons. Depuis 3 ans, il n’a en effet disputé qu’une poignée de matchs, enchaînant rechute sur rechute.

Après une ultime saison en Angleterre en 2022, il était parti tenter de se relancer au pays, du côté Trévise. Finalement, l’histoire retiendra que Minozzi a disputé son dernier match en Challenge Cup en avril dernier face à Toulon . Depuis, il n’est plus réapparu sur les terrains.

"Je ne suis jamais parvenu à revenir en forme et redevenir le joueur que j'étais. Je n'ai porté ces couleurs qu'à six reprises , déplore-t-il dans le communiqué du club de Trévise. Ainsi, ces derniers mois, je me suis rendu compte que le moment était venu de commencer à préparer l'après-rugby."