59 essais en 109 matchs de Top 14 : où se situe Damian Penaud dans l'histoire du meilleur ''championnat du monde'' ?

Auteur de 5 essais en 3 matchs depuis le début de la saison, Damian semble repartir sur les bases qui étaient les siennes en 2023. Mais jusqu’où ira-t-il ?

En ce 25 septembre 2024, Damian Penaud fête ses 28 ans. L’occasion pour nous de revenir sur l’une des principales marques de fabrique du serial marqueur français : sa capacité à plonger dans l’en-but adverse.



Au-delà de ses 36 essais en Bleu, l’ailier de l’UBB a déjà planté à 5 reprises depuis le début de la saison en Top 14, dont un triplé le week-end dernier face au Racing 92. Ce qui porte sa marque à (déjà) 59 essais en seulement 109 matchs de Top 14. Géant.

RESUME VIDEO. Le duo infernal Penaud et Bielle-Biarrey triple la mise, l'UBB irrésistible face au Racing 92A ce sujet, où se situe le "Cheval" français dans la longue liste du championnat de France ? Si la marque des 101 réalisations de Vincent Clerc paraît, pour l’heure, encore fort fort lointaine, nul doute qu’à terme, Penaud se rapprochera à minima du Top 5 hexagonal dont Napolioni Nalaga ferme la marche, avec 87 réalisations.



D’autant qu’à l’heure actuelle et depuis les départs de Juan Imhoff et Waisea à la dernière intersaison, Penaud est aux portes du Top 10 et demeure le 4ème meilleur marqueur en activité du Top 14.

Sur les temps de passage de Vincent Clerc

Derrière Josua Tuisova (69) et Alivereti Raka (67), de 2 ans ses aînés, mais aussi un certain Baptiste Couilloud, qui culmine lui à 61 essais en 121 matchs de Top 14, à seulement 27 ans. Sur les temps de passage (et même mieux) que Vincent Clerc, qui à la fin de la saison 2008/2009, au moment de fêter ses 28 piges, affichait lui 58 réalisations au compteur…



Alors ? À ce titre, on notera que si Penaud affiche un tel bilan avec moins de matchs joués que Couilloud dans l’élite (109 contre 131), c’est bel et bien le demi de mêlée et chef de meute du LOU qui arbore le meilleur ratio nombre d’essais/minute jouées (1 toutes les 119 minutes) depuis le début de sa carrière.

Chef de meute et renard des surfaces, Baptiste Couilloud est-il le plus grand prédateur du Top 14 ?Nul doute que la bataille ardente que se livrent les deux chasseurs d’essais à distance nous tiendra en haleine durant de longues années encore, eux qui n’ont en tout et pour tout que 10 mois d’écart…. On prend note !