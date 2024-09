RESUME VIDEO. Le duo infernal Penaud et Bielle-Biarrey triple la mise, l'UBB irrésistible face au Racing 92

Victoire XXL pour l'UBB ! Bordeaux-Bègles a frappé fort en écrasant le Racing 92 (52-34) avec des triplés de Penaud et Bielle-Biarrey. Les Bordelais confirment leur statut de prétendant sérieux cette saison.

Ce samedi soir, Bordeaux-Bègles a offert une démonstration de force en surclassant le Racing 92, 52 à 34, lors de cette troisième journée de Top 14. Avec trois essais chacun, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey ont été les grands artisans de cette victoire bonifiée qui propulse l'UBB à la deuxième place du classement derrière Toulouse.

Dès l’entame du match, les Bordelais ont imprimé un rythme soutenu. Penaud, en véritable patron de la ligne d’attaque, a rapidement pris le large en inscrivant deux essais coup sur coup, avant d’être imité par son jeune compère Bielle-Biarrey.

Les Racingmen, quant à eux, ont tenté de répondre, mais la défense bordelaise, bien en place, les a continuellement repoussés. Menés 24 à 3 puis 31 à 10, ils ont réagi à la 23e puis avant les citrons par Le Garrec.

Stuart Lancaster, entraîneur du Racing 92, n’a pas caché sa déception après la rencontre via L'Equipe : "On est déçus. Après un match comme ça, on comprend pourquoi Bordeaux était finaliste la saison dernière."

Une déclaration qui en dit long sur la qualité de jeu et l’impression laissée par les Bordelais sur leurs adversaires. En deuxième mi-temps, les Racingmen ont bien tenté de recoller au score avec trois essais après l'heure de jeu, mais c’était sans compter sur une UBB ultra-efficace, notamment en contre.

Penaud (70e) et Bielle-Biarrey (52e), en véritable duo infernal, ont scellé le sort du match avec leurs dernières réalisations, poussant la défense francilienne à bout. Depoortère, en vue lors de cette rencontre y allant également de son essai à la 44e. "Quand on affronte les meilleures équipes, on doit limiter leur nombre d'occasions en attaque, et on leur en a donné trop", a analysé Lancaster.

Le Racing a montré de belles phases offensives, mais leur manque de constance et de rigueur défensive a pesé lourd. Avec cette défaite, ils stagnent en milieu de tableau, tandis que Bordeaux continue sa montée en puissance, confirmant son statut de prétendant au titre. Les supporters bordelais, eux, peuvent déjà rêver à une nouvelle finale après cette prestation XXL.