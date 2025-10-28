45%, 47 essais… Le LOU est-il trop dépendant de Baptiste Couilloud pour briller ?

Entre la méforme de ses cadres et le manque de caractère du groupe, l’absence du capitaine Couilloud se fait plus que jamais ressentir à Lyon. Mais qu'en est-il lorsque le numéro 9 aux 17 capes est là ?

"Je ne sais pas qui sont mes leaders !" La sortie médiatique de Karim Ghezal au soir de la défaite face au Stade Rochelais (19 à 36) à Gerland eut au moins le mérite d'être clair. Lui pointait le manque de caractère de son groupe tout en citant un mal insidieux, sur les bords du Rhône : "Le club change de coach tous les ans, et enchaîne pourtant les mêmes saisons."

VIDEO. Quel essai ! Wainiqolo, l’éclair fidjien qui illumine le début de saison lyonnais en TOP 14Il est vrai que Lyon se cherche des leaders, et cela ne date pas d'hier. Le LOU a trop souvent des airs d'agneau lorsque le chef de meute in extenso Baptiste Couilloud n'est pas là. Et entre la gestion de l'effectif et les blessures régulières du demi de mêlée de 28 ans (encore blessé à l'épaule et qui n'a joué que 65 minutes cette saison), la chanson est trop régulière pour une équipe qui veut voir plus haut.

Le truc, c'est qu'aussi mordant et décisif soit "Titou", il ne peut pas régler tout, tout seul. Bien au contraire, dans ce sport éminemment collectif. D'ailleurs, depuis la saison 2021/2022, où l'enfant de la cité des Gones pris une nouvelle dimension dans le jeu du LOU, on s'aperçoit que les Lyonnais n'ont remporté que 36 des 82 matchs (65 titularisations) qu'a disputé leur numéro 9.

EDITO. RUGBY. A 27 ans, Baptiste Couilloud l’a définitivement compris : le XV de France n’est pas fait pour luiAuxquels on peut rajouter les 2 matchs (pas vraiment) nuls décrochés l'an dernier sur la pelouse du Racing et face au Stade Toulousain pour gonfler les stats. Ce qui ramènerait péniblement à un pourcentage de résultats positifs de 45 % pour le LOU, même avec son maître à jouer.

M oins de 30 % lorsqu'il n'est pas là

Pourtant, lui s'emploie bec et ongles pour tenter de briser le plafond de verre des Noir et Rouge, comme en témoignent son tempérament de gagneur, bien sûr, mais aussi ses 47 essais inscrits sur la période en Top 14. À ce propos, personne ne fait aussi bien dans notre championnat sur les 5 dernières saisons, pas même Damian Penaud ou Jiuta Wainiqolo.

Chef de meute et renard des surfaces, Baptiste Couilloud est-il le plus grand prédateur du Top 14 ?Sans surprise, c'est encore pire sans lui, puisque le ratio de victoires des coéquipiers des hommes du 69 tombe à moins de 30 % lorsqu'il n'est pas là. Heureusement pour les coéquipiers de Gabin Lorre, le demi de mêlée aux 17 sélections pourrait être de retour après la trêve automnale, soit d'ici fin novembre. À condition que son articulation se soit correctement solidifiée.

Mais avant cela, le LOU aura un déplacement très périlleux à négocier, puisque c'est le RCT qui l'accueillera dans un Mayol où il n'a plus perdu depuis 16 mois en Top 14, ce samedi. Rien d'évident quand on sait que Lyon n'a, lui, remporté que 3 de ses 34 derniers déplacements dans ce championnat si relevé. Camille, Sam, Léo et les autres, c'est le moment de montrer les crocs !