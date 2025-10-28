45%, 47 essais… Le LOU est-il trop dépendant de Baptiste Couilloud pour briller ?

"Je ne sais pas qui sont mes leaders !" La sortie médiatique de Karim Ghezal au soir de la défaite face au Stade Rochelais (19 à 36) à Gerland eut au moins le mérite d'être clair. Lui pointait le manque de caractère de son groupe tout en citant un mal insidieux, sur les bords du Rhône : "Le club change de coach tous les ans, et enchaîne pourtant les mêmes saisons."
VIDEO. Quel essai ! Wainiqolo, l’éclair fidjien qui illumine le début de saison lyonnais en TOP 14Il est vrai que Lyon se cherche des leaders, et cela ne date pas d'hier. Le LOU a trop souvent des airs d'agneau lorsque le chef de meute in extenso Baptiste Couilloud n'est pas là. Et entre la gestion de l'effectif et les blessures régulières du demi de mêlée de 28 ans (encore blessé à l'épaule et qui n'a joué que 65 minutes cette saison), la chanson est trop régulière pour une équipe qui veut voir plus haut.
Le truc, c'est qu'aussi mordant et décisif soit "Titou", il ne peut pas régler tout, tout seul. Bien au contraire, dans ce sport éminemment collectif. D'ailleurs, depuis la saison 2021/2022, où l'enfant de la cité des Gones pris une nouvelle dimension dans le jeu du LOU, on s'aperçoit que les Lyonnais n'ont remporté que 36 des 82 matchs (65 titularisations) qu'a disputé leur numéro 9.
EDITO. RUGBY. A 27 ans, Baptiste Couilloud l’a définitivement compris : le XV de France n’est pas fait pour luiAuxquels on peut rajouter les 2 matchs (pas vraiment) nuls décrochés l'an dernier sur la pelouse du Racing et face au Stade Toulousain pour gonfler les stats. Ce qui ramènerait péniblement à un pourcentage de résultats positifs de 45 % pour le LOU, même avec son maître à jouer.
Moins de 30 % lorsqu'il n'est pas là
Pourtant, lui s'emploie bec et ongles pour tenter de briser le plafond de verre des Noir et Rouge, comme en témoignent son tempérament de gagneur, bien sûr, mais aussi ses 47 essais inscrits sur la période en Top 14. À ce propos, personne ne fait aussi bien dans notre championnat sur les 5 dernières saisons, pas même Damian Penaud ou Jiuta Wainiqolo.
Chef de meute et renard des surfaces, Baptiste Couilloud est-il le plus grand prédateur du Top 14 ?Sans surprise, c'est encore pire sans lui, puisque le ratio de victoires des coéquipiers des hommes du 69 tombe à moins de 30 % lorsqu'il n'est pas là. Heureusement pour les coéquipiers de Gabin Lorre, le demi de mêlée aux 17 sélections pourrait être de retour après la trêve automnale, soit d'ici fin novembre. À condition que son articulation se soit correctement solidifiée.
Mais avant cela, le LOU aura un déplacement très périlleux à négocier, puisque c'est le RCT qui l'accueillera dans un Mayol où il n'a plus perdu depuis 16 mois en Top 14, ce samedi. Rien d'évident quand on sait que Lyon n'a, lui, remporté que 3 de ses 34 derniers déplacements dans ce championnat si relevé. Camille, Sam, Léo et les autres, c'est le moment de montrer les crocs !
pascalbulroland
"Je ne sais pas qui sont mes leaders", c'est ce que je disais déjà à l'époque de Mignoni...
Couilloud est un bon demi de mêlée, mais il n'a pas les épaules d'un leader, Guillard est un sacré guerrier, mais pas un meneur d'hommes, donc il serait temps que ceux qui dans le groupe Lyonnais se sentent l'âme de mener les siens au combat s'expriment vraiment...et pas qu'à l'entrainement.
mic4619
Couilloud n'est pas un leader ?
Je voudrais bien connaître le ratio victoires/défaites quand il est dans l'équipe et quand il n'y est pas.
gilbertgilles
Ben... lis l'article 😉
pascalbulroland
S'il est un leader alors autant que le LOU descende en pro D2...Il est le capitaine, mais l'avez vous vu haranguer ses troupes quand ils sont sous pression ?
Avez vous entendu un ou des joueurs Lyonnais dire qu'il les motivait et les poussait à être encore plus fort lors de rencontres serrées..?
Depuis des années on nous le présente comme indispensable à son club, comme Serin d'ailleurs, et avec un point commun : Mignoni...
Des leaders, le LOU et le RCT en manquent quand leur demi de mêlée ne jouent pas et ÇA c'est le gros problème...Même si Ribbans côté Toulonnais semble avoir pris de l'importance dans le pack rouge et noir.
Le pack du LOU, n'a toujours pas trouvé son meneur d'hommes, et Ghezal semble perdu, c'est très inquiétant pour la suite à mes yeux.
jujudethil
Comme le LOU avec Serin…
gilbertgilles
Mais le Lou(p) n'est pas serein on te dit! 😂 😉