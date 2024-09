400 matchs au Racing 92, Henry Chavancy est-il le joueur le plus fidèle du rugby français ?

Avec 400 matchs pour l’équipe première du Racing 92, Henry Chavancy s’est un peu plus illustré comme une légende de son club de cœur.

Être centurion d’un club, c’est déjà bien. Alors compter 400 matchs dans une écurie professionnelle, cela relève de l’exploit. Pourtant, c’est la performance que Henry Chavancy vient de sceller à tout jamais dans les livres d’histoires. Ce samedi 14 septembre, le centre tricolore a signé sa 400ᵉ apparition avec le Racing 92.

Il a atteint ce palier à l’occasion de la victoire des siens contre l’ASM Clermont (33-20), pour la deuxième journée de Top 14. Seul petit bémol de ce chiffre rond, cette réception des Ciel et Blanc ne s’est pas faite à la Paris La Défense Arena, ni au stade olympique de Colombes, mais au stade Dominique-Duvauchelle de Créteil, devant 4 000 spectateurs.

Avec autant de matchs pour l’écurie des Hauts-de-Seine, Henry Chavancy rentre un peu plus dans la légende de son club… mais aussi du rugby français ! En effet, le Francilien devient l’un des joueurs les plus fidèles de l’histoire du championnat de France. Plus précisément, il prend la seconde place du classement des joueurs professionnels ayant disputé le plus de rencontres sous le même blason.

Devant lui, la première place fait sourire les Tarnais, puisqu'elle est occupée par l’illustre deuxième ligne uruguayen Rodrigo Capó Ortega. En effet, le Sud-américain a réalisé pas moins de 403 apparitions pour le Castres Olympique, entre 2002 et 2020. Cependant, le CO n’est pas le seul club qu’a connu le colosse dans l’Hexagone, puisqu’il avait déposé ses valises au SO Millau avant d’arriver dans son club de cœur.

Henry Chavancy, fou amoureux

Pour Henry Chavancy, l’histoire est bien plus ancienne. En effet, le joueur rejoint l’association du Racing Club de France en 1999, alors qu’il était âgé de seulement 11 ans. Depuis, le centre y a terminé sa formation et il est ensuite monté naturellement dans l’équipe première, le Racing Métro 92. Aujourd’hui, l’US Métro n’est plus lié au Racing, mais Chavancy, lui, est toujours là.

Entre temps, l’homme au 400 rencontres chez les Ciel et Blanc a aussi connu les joies de la sélection nationale et compte cinq sélections avec le XV de France. Amoureux revendiqué du Racing 92, il avait été la principale voix alto-séquanaise à se manifester contre le projet de fusion entre son club et le Stade Français Paris, en 2017.

Si Henry Chavancy est aligné à chaque prochaine rencontre du club, il pourrait être seul détenteur du record prochainement. Plus exactement, il pourrait l’obtenir dès le 12 octobre, à l’occasion de la réception du RC Toulon. Cependant, cette rencontre ne se fera toujours pas dans l’une des antres habituels du club et devrait encore avoir lieu à Créteil. En effet, le bassin olympique et paralympique ayant pris place à la Paris La Défense Arena ne sera fini d’être démonté qu’à la fin du mois d’octobre.

