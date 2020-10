3 choses à ne pas retenir de ce week-end pour te la péter à la machine à café

Le lundi, c'est la reprise du travail et si tu as la chance d'avoir une machine à café, tu as une occasion unique de briller devant tes collègues.

C'est le retour de la machine à café, et si en deux semaines, tu n'as pas impressionné tes collègues, tu peux désormais changer de stratégie. Terminés les infos qui sont connues de tout le monde, place aux choses inutiles, car c'est dans l'inutile que les meilleures conversations débutent. Ne parlons pas du Stade Toulousain ou de Bernard Laporte réélu grâce à un vote d'un rugbyman soit disant soudoyé en télévision et abonnement Canal+. Tu vas pouvoir parler d'informations que personne n'a, sauf s'il est adepte du "tu savais que".

Blanquer, de Colombes à la Colombie

[DESINTOX] Non Jean-Michel Blanquer n'a pas joué pour l'équipe de rugby de Colombie

Vous avez sûrement dû voir passer cette info si sur votre télé, votre conjoint ne regarde que Quotidien de Yann Barthès ou BFM TV. Ne changez pas de conjoint ni de télé, seulement de chaîne. Plus facile et moins coûteux surtout. Le ministre de l'Education qui estimait qu'il y a une "tenue républicaine" a avoué avoir joué pour l'équipe de Colombie. Après quelques recherches, les amateurs de rugby se sont rendus compte qu'il avait fait quelques matchs dans une équipe composée d'expatriés en Colombie. Il n'a pas donné l'excuse des "croisés tu connais", mais sa cravate est la meilleure excuse pour ne pas percer dans le monde du ballon ovale. On peut l'assimiler à ton pote footballeur qui affirme dans chaque bar qu'il a fait du rugby, même si c'était 3 mois en poussin. Belle technique, 8/10.

Un train de la Coupe du monde 2023

Le Comité d'organisation de la Coupe du onde 2023 organise un tour du monde des gares avec un train dédié à l'événement. 11 wagons dans lesquels vous pouvez trouver des expositions ainsi qu'une réplique de la coupe du monde. On peut même y faire des réveils musculaires, mais entre nous, est-ce la meilleure solution pour faire la promotion du rugby ? Il manque sûrement un wagon-bar.

Un 9 se justifie d'un plaquage haut à cause de son poids

Oui, c'est arrivé. Exclu à la 58e minute de la rencontre entre Brive et la Section Paloise vendredi, Clovis Le Bail a tenté de se justifier auprès de l'arbitre pour "poids léger". En percussion sur le talonneur Dufour, il a armé le coude en avant pour ne pas subir l'impact. "Je me protège, je fais 40 kilos. Mais vous voulez que je fasse quoi, que je me fasse défoncer ?", cette excuse rentre directement dans le hall of fame, juste après le "je peux pas sortir du ruck on me tient l'index monsieur l'arbitre".