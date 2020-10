[DESINTOX] Non Jean-Michel Blanquer n'a pas joué pour l'équipe de rugby de Colombie

En interview pour BFM TV, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a déclaré avoir joué pour l'équipe de Colombie.

Un ministre des Sports qui s'y connaît en rugby est toujours un avantage pour notre pratique. Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de l'Education nationale a déclaré à BFM TV quelque chose de "surprenant" le concernant : "j'ai joué dans l'équipe de Colombie de rugby dans les années 90. J'étais demi de mêlée". Celui qui a lancé une polémique sur une "tenue républicaine" a donc déjà porté un short avec un ballon ovale dans les mains et ce, en Colombie.

Mais est-ce possible ? Ses paroles assurent qu'il a donc été dans l'équipe nationale colombienne dans les années 90 et c'est possible si l'on en croit ses années sud-américaines. Jean-Michel Blanquer a vécu deux ans en Colombie de 1989 à 1991. Durant ces 24 mois, il a exercé en tant que chercheur coopérant à l'Institut français d'études de Bogota. Jusque-là, tout va bien et tout est possible. Or, l'équipe nationale colombienne n'existait pas ou en tout cas, n'était pas affilié à l'IRB. Le XV de Colombie a disputé son premier match international officiel en 1996, soit 5 ans après le départ de Blanquer, à l'époque professeur de droit à Sciences Po Lille.

Le premier ministre a tout de même remis les pendules à l'heure en déclarant ceci pour le Huffpost : "C’était en 1990 et 1991. Il n’y avait pas d’équipe de rugby en Colombie à cette époque. On a donc créé la première équipe du pays. Nous l’avons appelé pompeusement équipe de Colombie. Et on a fait une tournée en Guyane. La Colombie n’existait pas dans le rugby international à cette époque. Depuis, il y a des clubs et une vraie sélection nationale". Jean-Michel Blanquer n'a donc pas "joué" dans l'équipe nationale colombienne, mais sûrement pour une équipe locale. Si l'équipe colombienne existe depuis 1978, Jean-Michel Blanquer aurait plutôt joué pour le Bogota Sports Club, une équipe fondée sous l'initiative de plusieurs ambassades, expatriés et Colombiens.