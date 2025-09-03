217 matchs et 20 saisons plus tard, cet historique du TOP 14 prolonge ENCORE l'aventure

Mathieu Babillot prolonge jusqu’en 2028 avec le Castres Olympique. L’enfant du club, arrivé à 10 ans, entame sa 20e saison en bleu et blanc.

20e saison à Castres pour l’enfant du club

Le Castres Olympique vient d’annoncer une nouvelle qui va ravir tous les amoureux du club : Mathieu Babillot prolonge son aventure en bleu et blanc jusqu’en 2028. Formé au CO depuis l’âge de 10 ans, le troisième-ligne fêtera cette saison… sa 20e année sous les couleurs castraises. Une longévité rare dans le rugby professionnel. TOP 14. Castres, la bonne surprise de la saison ? ''Le CO est capable de naviguer dans la tempête''Avec 217 matchs au compteur, un Bouclier de Brennus soulevé en 2018 et un statut de capitaine depuis plusieurs saisons, Babillot est devenu bien plus qu’un joueur. Il est le lien entre les générations, le garant de l’état d’esprit castrais, cet ADN fait de solidarité, de travail et d’engagement. « Le Castres Olympique représente beaucoup pour moi. Il m’a permis de grandir, de devenir le joueur et l’homme que je suis aujourd’hui », a-t-il confié avec émotion.

Le natif de Chartres, arrivé à Castres en 2005, incarne parfaitement cette fidélité devenue rare. « Je me retrouve parfaitement dans les valeurs du club, celles de travail, de passion et d’ambition ! », a-t-il ajouté. Sa prolongation confirme une tendance forte du CO cet été : garder ses leaders. Elle intervient quelques jours après le réengagement du pilier Levan Chilachava.

Un nouveau chapitre à écrire

Babillot le dit lui-même : il veut encore écrire « de belles pages » avec le CO. Après une saison marquée par une double qualification en phases finales, le capitaine voit plus loin : « Il était important de montrer que le CO est un club ambitieux. Ce n’étaient pas que des mots. » TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?À quelques jours de la reprise à Pierre-Fabre, Mathieu est impatient : « Nous démarrons une nouvelle aventure. Je sais que les supporters seront au rendez-vous. Nous aurons besoin d’une arrivée et d’un stade en feu ! » La ferveur castraise, il la connaît par cœur : « C’est incroyable cette ferveur et ça nous permet de repousser nos limites ! »

Un modèle pour les jeunes

Le staff et les supporters ne s’y trompent pas : Babillot est une figure centrale. Un capitaine qui montre la voie, qui fédère, et qui fait corps avec son territoire. Son attachement à la ville et au club est total, partagé avec sa compagne. Et dans un rugby de plus en plus mouvant, cette fidélité a tout d’un symbole.

À l’heure où beaucoup de clubs peinent à garder leurs cadres, Castres conserve son âme. Avec Mathieu Babillot jusqu’en 2028, le CO s’appuie sur un homme de confiance, à la fois moteur sur le terrain et pilier du vestiaire. Une nouvelle qui sent bon la continuité… et l’ambition.