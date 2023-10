165 coups de pied, 89% de plaquages réussis… pourquoi le match Angleterre/Afrique du Sud promet d'être âpre et disputé ?

L’Angleterre et l’Afrique du Sud se retrouvent en demi-finale de Coupe du Monde, 4 ans après la finale du mondial au Japon remportée par les Springboks en 2019.

Récents vainqueurs du XV de France et des Fidji, l’Angleterre et l’Afrique du Sud se retrouvent une nouvelle fois en phases finales de Coupe du Monde.

Avec une partie de tableau plus favorable, le XV de la Rose s’est qualifié en demi-finale sans avoir réellement convaincu par ses performances. Et ce malgré des victoires contre l’Argentine et les Fidji.

Du côté des triples champions du monde, les Sud-Africains ont réussi à battre l’équipe de France au bout du suspens avec une victoire d’un petit point (29-28).

Une performance qui fait d’eux les grands favoris pour cette demi-finale, avec une défense très agressive et une conquête fiable.

Touches et jeu au pied

En prenant le duel entre les deux talonneurs titulaires, Jamie George et Bongi Mbonambi, on remarque qu’une de leurs principales forces reste la fiabilité au lancer.

Le joueur des Saracens a réussi 42 de ses 48 lancers (soit 88% de réussite). Un ratio proche de celui du numéro 2 des Springboks, avec un pourcentage de 83% de lancers réussis.

Un autre élément qui a marqué les quarts de finale de l’Afrique du Sud et l’Angleterre, c’est l’utilisation du jeu au pied.

Les coéquipiers d’Owen Farrell ont réalisé 165 jeux au pied depuis le début de cette Coupe du Monde, avec 45% de chandelles récupérées. Un élément qui a permis aux Anglais de mettre en difficulté les joueurs du Pacifique, sans proposer beaucoup de jeu.

Des défenses agressives

Une des caractéristiques du jeu des Springboks, c’est la défense. Les hommes de Rassie Erasmus et Jacques Nienaber multiplient les montées en ‘’rush’’ pour perturber les attaques adverses et les empêcher de construire leur jeu.

Une stratégie illustrée par les statistiques défensives de cadres comme Eben Etzebeth et Damian De Allende.

Le seconde ligne a effectué 34 plaquages dont 7 offensifs depuis le début du mondial, tout en maintenant un ratio de 89% plaquages réussis. Des statistiques un peu au-dessus de celle du centre sud-africain, avec 6 plaquages offensifs sur ses 24 plaquages.

Son vis-à-vis de ce samedi Manu Tuilagi n’est pas en reste dans ce secteur. Le centre de Sale a plaqué à 29 reprises, dont 7 fois avec des plaquages offensifs.

Cette demi-finale risque donc d’être basée sur le combat, avec très peu d’envolées et des défenses qui prennent le pas sur les attaques. Ce match représente le premier vrai test pour les hommes de Steve Borthwick dans ce mondial.