15 de France. Sans Danty, les trois-quarts de l'équipe de France souffrent !

Alors que nous avons appris le forfait de Jonathan Danty pour la totalité du Tournoi des 6 Nations, son absence s'est fait ressentir ce week-end. Face à des Italiens déchainés, le centre rochelais a manqué.

Moefana-Fickou, une association trop légère ?

Bien que la paire de centres, Moefana-Fickou, ait très bien fonctionné dans le passé, ce week-end, les deux hommes n'ont pas livré leurs meilleures performances à Romes. En attaque, les deux joueurs se sont démenés afin de trouver des solutions, et ce n'est pas sur ce point-là que ça a péché. C'est en défense, où la ligne de trois-quarts tricolores a subi les offensives italiennes, notamment avec Brex, qui a su gagner la ligne davantage de nombreuses fois. Le centre d'origine argentine a réussi plusieurs fois à dominer les impacts au centre du terrain, ce qui est rare lorsque Danty est présent sur la pelouse. Si le rideau des Bleus est resté hermétique, et que ces derniers n'ont pas concédé d'essais en première main, ils n'ont pas fait déjouer l'Italie pour autant. Habituellement, Danty offre sa puissance au milieu du terrain, ce qui représente un atout aussi bien offensif que défensif, et ce qui pousse souvent les lignes adverses à éloigner le ballon sur les ailes. Espérons que la paire de centres rectifie le tir en Irlande.

Danty a manqué dans le travail au sol

Alors que son coéquipier, le Toulousain Julien Marchand, n'a pas été en réussite dans son exercice favori, le grattage, personne n'a su finalement prendre la relève. Seul Macalou, a réussi à récupérer un ballon dans une zone de ruck italienne, alors que l'arbitre était très sévère sur ces phases de jeu là. D'habitude, pour suppléer à Marchand, Jonathan Danty intervient comme un véritable troisième ligne, et devient un poison pour les attaques en grattant systématiquement les ballons. Ce week-end, très peu de trois-quarts ont, ne serait-ce qu'essayer, récupéré la balle après un placage. Ces attitudes au sol permettent de stopper une offensive, ou du moins de la ralentir, pour permettre à la défense de se replacer. Avec l'absence du Rochelais, et le plan de jeu très intelligent de la Squadra Azzurra, qui a visé Marchand dans les duels afin de l'empêcher de gratter, la France n'a pas pu mettre à la faute l'Italie, ou bien avoir des occasions de turn-over. En Irlande, les zones de rucks seront encore plus disputées, et Marchand et ses coéquipiers devront être prêt à une véritable guerre sur cette phase de jeu.

Quelles solutions pour le staff en Irlande ?

Alors que les Bleus se déplacent une fois de plus dans le Tournoi des 6 Nations, les points faibles observés à Romes devront être corrigés, face à un adversaire d'un autre calibre. Si l'association Moefana-Fickou était de nouveau titularisée, des réglages devraient être opérés, notamment sur l'aspect défensif, ou Shaun Edwards devrait intervenir pour ajuster les deux hommes. Néanmoins, Julien Delbouis pourrait être une autre solution pour l'équipe de France, lui qui a un profil qui se rapproche de Danty. Ce centre du Stade Français est très performant depuis le début de saison, et offre différents aspects que Moefana et Fickou. Très efficace en défense, c'est également un point d'ancrage en attaque, où l'ancien pensionnaire des U20 fait parler ses 103 kg. Cependant, Delbouis n'a jamais porté le maillot de l'équipe de France, et ce n'est que sa première participation à un rassemblement des Bleus. Face au XV du Trèfle, qui a fait une démonstration au Millenium Stadium de Cardiff, le centre parisien a peu de chances de commencer la rencontre. Néanmoins, une place sur le banc de touche pourrait être envisageable pour le staff de Fabien Galthié.

