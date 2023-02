15 DE FRANCE. Le débat brûlant : Ollivon ou Cros, qui sera titulaire contre l'Irlande ?

Alors que le 15 de France s’apprête à affronter l’Irlande ce week-end, Fabien Galthié devra faire de nombreux choix forts. Et parmi eux, qui de Cros ou d’Ollivon débutera.

6 Nations. 15 de France. Cros, Ntamack… Ces joueurs indispensables s'il pleut des cordes ?Dans quelques jours à peine, les deux premières nations du classement mondial s'affronteront à Dublin lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Une rencontre au sommet donc, entre les Français de Fabien Galthié, et les Irlandais d’Andy Farrell. Et pour espérer s’imposer, les Tricolores devront rendre une bien meilleure copie que celle produite dimanche dernier face à l’Italie. De ce fait, le staff des Bleus pourrait être tenté d’opérer quelques changements. Du moins un en particulier : celui de faire confiance à François Cros. Un peu court pour la Squadra Azzurra, le Toulousain pourrait bien faire son retour sur la feuille de match ce samedi. Mais à la place de qui ? Car même si de nombreux joueurs n’ont pas été exempt de tout reproche, n’oublions pas que la troisième ligne tricolore a fait plus que le job en son absence, et notamment lors de la dernière tournée d’automne. Au vu des dernières prestations, celui qui semble le plus sur la sellette chez les titulaires est l’ancien capitaine des Bleus, Charles Ollivon. Auteur d’une partie moyenne à Rome (quatre fautes commises, un carton jaune), le Toulonnais est aujourd’hui en concurrence directe avec le Toulousain. Mais alors, qui débutera face au XV du Trèfle ?

15 DE FRANCE. Le valeureux François Cros de retour pour affronter l'Irlande ? Ollivon avec une longueur d’avance

Bien qu’en difficulté la semaine passée, n’enterrons pas trop vite l’ancien joueur de Bayonne. Car au-delà d’être un joueur de rugby exceptionnel, capable de jouer après contact tout en ayant des qualités défensives au-dessus de la moyenne, Ollivon est surtout un atout considérable en touche. Une phase de jeu qui sera clé face aux Irlandais. Le faire débuter sur le banc reviendrait donc à affaiblir le XV de France dans ce secteur, surtout que son habituel capitaine de touche, Cameron Woki, est comme vous le savez forfait. De plus, mise à part la rencontre face à l’Italie, Charles Ollivon n’a jamais déçu avec les Bleus. Au contraire, il est même souvent l’un des meilleurs Tricolores lors des rendez-vous importants. On se souvient notamment de son Tournoi des 6 Nations 2021, où ce dernier avait été excellent face à l’Angleterre (doublé) et l’Irlande (un essai inscrit). De quoi donc lui offrir une légère longueur d’avance sur François Cros, qui revient tout de même de blessure. En revanche, face à Bayonne en Top 14, le Toulousain a prouvé ce week-end qu’il était prêt pour encaisser un match à haute intensité. De plus, sa discipline, ainsi que ses qualités de défenseur font de lui un élément indispensable du système de Galthié, surtout sur un match aussi féroce que celui de l’Irlande. Sa présence en tant que finisseur serait une très bonne chose pour le XV de France. Non entré en jeu face à l’Italie, le Rochelais Thomas Lavault pourrait donc faire les frais de ce retour en force…

