Ce week-end, le 15 de France s'est incliné logiquement sur la pelouse de l'Irlande, 32-19. Une défaite qui a montré le manque de fraîcheur de certains Bleus...

VIDÉO. 15 de France. ''Longtemps que l’on avait pas senti le goût de la défaite'' Galthié lucide après l’IrlandeComme vous le savez sûrement, le 15 de France n'a pas réalisé l'exploit de s'imposer en Irlande ce week-end. Une défaite 32-19, qui a montré les failles de nos Bleus, à quelques mois de la Coupe du Monde. Et parmi elles, on retrouve un manque de fraîcheur cruel chez les hommes de Fabien Galthié. À commencer par son capitaine, Antoine Dupont, que l'on a vu très émoussé à la fin de la rencontre. Mais celui qui inquiète le plus en équipe de France, c'est bien le numéro 8 du Stade Rochelais, Grégory Alldritt. Déjà remplacé à l'heure de jeu face à l'Italie, celui-ci est sorti encore plus tôt en Irlande (52ème minute). Loin de ses standards habituels, le troisième ligne de 25 ans inquiète d'ailleurs grandement l'ancien demi de mêlée du 15 de France, Aubin Hueber. Dans les colonnes d'Actu Rugby, le natif de Tarbes n'a pas hésité à exprimer ses craintes concernant le joueur aux 36 sélections chez les Bleus : ''Son entraîneur à La Rochelle, Ronan O’Gara, le fait jouer tous les matchs 80 minutes. Lui, il est cramé, on le sent (...) S’il n’y a pas une décision prise entre le XV de France et son club, je ne pense pas qu’il puisse partir à la Coupe du Monde. Ou alors, il sera vraiment épuisé''.

15 de France. “On ne joue pas pour ça”, Alldritt recentre les débats sur le véritable objectif des BleusUn constat alarmant donc, qui traduit une véritable inquiétude de la part de certains spécialistes quant à l'état de fatigue des coéquipiers de Romain Ntamack. Des préoccupations compréhensibles, surtout lorsque l'on regarde de plus près le temps de jeu des Bleus depuis le début de saison. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Actu Rugby : et sans surprise, la plupart des joueurs du 15 de France ont disputé plus de 800 minutes. Et parmi eux, Greg Alldritt est l'élément le plus utilisé depuis le début de saison, puisqu'il a joué 1354 minutes. Vous l'aurez compris, Fabien Galthié, mais aussi tous les entraîneurs de Top 14 devront laisser davantage au repos les Tricolores, afin de ne pas trop tirer sur la corde d'ici à la fin d'année...

RUGBY. 15 de France. Comme une odeur de défaite encourageante après l'Irlande, et on n'aime pas ça !