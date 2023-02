VIDÉO. 15 de France. ''Longtemps que l’on avait pas senti le goût de la défaite'' Galthié lucide après l’Irlande

Après la rencontre perdue face à l'Irlande, le sélectionneur du 15 de France Fabien Galthié est revenu sur la prestation de ses joueurs dans le vestiaire.

15 de France. Et si Jonathan Danty faisait son retour chez les Bleus avant la fin du Tournoi ?Comme vous le savez certainement, le 15 de France s'est incliné en Irlande ce week-end, sur le score de 32-19. Une rencontre à très haute intensité, qui a finalement eu raison d'Antoine Dupont et des siens, pourtant encore dans la partie à moins de 10 minutes de la fin. Mais voilà, moins frais physiquement que les Irlandais, les Français ont finalement lâché dans le final, encaissant leur première défaite sur le circuit international depuis l'été 2021 (14 victoires de rang). Un résultat forcément rageant pour nos Bleus, qui n'ont pas caché leur déception à la fin de la rencontre. Et notamment dans le vestiaire, où France TV Sport a réussi à capter des images inédites de Fabien Galthié et ses hommes. Le sélectionneur est notamment revenu sur le match en lui-même, ainsi que sur l'avenir qui attend les Tricolores : ''Ça faisait longtemps que l'on avait pas senti le goût de la défaite. Ça faisait longtemps aussi que l'on était pas rentré la tête basse aux vestiaires. C'est particulier le goût de la défaite (...) On était persuadé que l'on allait faire un truc. Une défaite ça ne remet rien en question''. Un discours lucide donc, et tourné vers le futur pour le 15 de France, qui devra relever la tête dans deux semaines, face à l'Écosse au Stade de France.

