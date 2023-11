RUGBY. 13eme du Top 14 et en quête de victoires, le MHR fonce-t-il droit dans le mur ?

Mais qu'arrive-t-il au MHR en début de saison ? Les Cistes sont avant-derniers du Top 14, ne gagnent plus un match, et sont déjà en danger.

Une série noire

Après les cinq premières journées de Top 14, le MHR ne compte qu'une seule victoire, et un point de bonus défensif récolté à la maison contre le Racing. Juste devant Perpignan, Montpellier n'aura pas le droit à l'erreur face à l'ASM cette semaine !

Ce revers marque la troisième défaite de suite pour les coéquipiers de Yacouba Camara, après avoir perdu à domicile contre le Racing 92, et avant sur la pelouse du voisin toulousain. Seulement une victoire contre La Rochelle lors de la première journée à se mettre sous la dent.

Sur la pelouse de Bordeaux, les anciens champions de France n'ont perdu que 26-13, dans un match accroché avec de beaux temps forts. Après la rencontre, les Montpelliérains n'avaient pas l'air d'être dépassé par le jeu produit par les joueurs de Bordeaux, encore plus frustrants !

"On a perdu, mais le contenu n'est pas catastrophique"

Bien que la victoire ne soit toujours pas au rendez-vous dans l'Hérault, les joueurs ne souhaitent pas dramatiser la chose. Pour Richard Cockeril, l'heure n'est pas encore à la remise en question totale : "On a perdu, mais le contenu n'est pas catastrophique. C'est un peu le même match que contre le Racing (défaite 19-16). On fait pourtant du bon boulot à l'entraînement, mais il faut réussir à prendre les bonnes décisions pendant le match. J'ai confiance dans ce groupe." (Midi Olympique)

Pour l'un des cadres de l'équipe, Yacouba Camara, trop d'irrégularité suivie d'un plan de jeu peu adapté ont été la raison de cette défaite : "On fait des petites fautes qui leur ont permis de marquer. Notre entame a été plutôt bonne. On avait prévu un plan de jeu particulier parce qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup de pluie, et plus de vent, et que ce serait un match fermé. Mais il a été assez ouvert et on s'est adapté." (Midi Olympique)

Et il est vrai que ce revers est dur pour les Cistes, qui ont toutefois montré de belles choses. En première mi-temps, ces derniers ont directement envoyé du jeu, avec un Benoît Paillaugue inspiré, qui a envoyé Ngandebe derrière la ligne. Plutôt efficace en défense malgré un essai subi, le MHR va de nouveau être réaliste dans le camp de Bordeaux, avec un nouvel essai d'Eliott Stooke. Malheureusement, Louis Carbonel n'a pas été en réussite dans la partie, contrairement à Maxime Lucu, qui porte le score à 18-10 à la pause.

Peu de qualification ces dernières années

Bien que Montpellier ait été sacré champion de France lors de la saison 2021-2022, il est aussi exact que cette équipe à du mal à se qualifier. L'année dernière, les joueurs de Philippe Saint-André n'étaient pas parvenus à intégrer le top 6, et pire encore, ils avaient terminé à la onzième place.

Rebelote en 2021, ou ces derniers n'avaient pas fait mieux que le dixième rang ! L'année précédente, en 2020, le MHR avait fini à la huitième place, bien que la saison ne soit pas allée à son terme.

Pour ce mois de novembre, les Cistes ont de quoi se rattraper, et redorer leur blason. Dès ce week-end, la réception de Clermont pourrait être le point de départ d'une série plus positive. Ensuite, un déplacement à Perpignan peut aussi être abordable, tout comme la réception du promu lors de la huitième journée !

