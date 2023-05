100 jours ! LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ avant une Coupe du monde qui s'annonce mémorable !

76 % des Français envisagent de suivre la Coupe du monde de rugby. Que ce soit dans les stades, dans les médias ou bien en se rendant dans les villages rugby. Pouvant accueillir jusqu’à 40 000 personnes, les Villages Rugby seront accessibles gratuitement. "Dans les 10 villes hôtes et partout dans le monde, l’excitation et la ferveur sont à leur paroxysme. Le nombre de billets vendus, la fréquentation des visiteurs internationaux… De nombreux records sont en train de tomber, et il y a une attente phénoménale pour connaître l’équipe qui remportera la plus prestigieuse des récompenses du rugby masculin : le Trophée Webb Ellis. J’ai hâte d’y être !", a commenté Bill Beaumont, le Président de World Rugby.