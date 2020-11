Zanon met le feu à la défense écossaise pour le superbe essai italien [VIDEO]

L'Écosse se déplaçait en Italie dans le cadre de la première journée de la Coupe d'Automne des Nations. Les Italiens n'ont pas démérité mais s'inclinent.

Ce samedi, les deux prochains adversaires des Bleus, l'Italie et l'Ecosse, s'affrontaient dans le cadre de la première journée de la Coupe d'Automne des Nations. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des Ecossais en fin de partie à la faveur de deux essais de Cummings et Turner (17-28). Jusqu'à la 60e, ce sont bien les Italiens qui étaient devant 17 à 14 suite à quatre coups de pied du jeune Paolo Garbisi et un essai de Matteo Minozzi à la demi-heure. Une réalisation initiée par le très bon travail du centre Marco Zanon qui a percé la défense écossaise tout en puissance. Avec plusieurs joueurs en soutien, il a joué juste et donné à Violi, qui a ensuite servi Bellini au contact. L'arrière de Squadra n'a ensuite plus eu qu'à plonger pour marquer. Ce sera l'unique essai italien dans cette rencontre mais sans nul doute le plus beau. Crédit vidéo : Autumn Nations Cup