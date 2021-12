WTF. VIDÉO. Julien Caminati nous fait admirer son déhanché en plein match

Lors du match entre Vienne et La Seyne-sur-Mer en Fédérale 1, Julien Caminati en a profité pour nous faire admirer son déhanché lors du retour des vestiaires.

Julien Caminati ne loupe jamais une occasion de s'amuser. Coutumier du fait, on se souvient notamment de son numéro lorsque le CO avait remporté le Brennus en 2018. Il s'était présenté bob sur la tête, débardeur et short lors de la remise de l'historique trophée alors que celui-ci n'était pas sur la feuille de match. Désormais joueur de La Seyne-sur-Mer en Fédérale 1, l'ancien joueur passé par le Top 14 nous a fait admirer son déhanché lors du retour des vestiaires de son équipe ce week-end. Alors que son équipe mène 8 à 5 sur la pelouse de Vienne lors d'un match retransmis par LSD-Le Sport Dauphinois en multicam, il s'est laissé aller à quelque pas de danse, accompagnant donc des danseuses qui réalisaient une chorégraphie. Le tout, encouragé puis salué par quelques supporters.

Malheureusement pour lui, sa formation s'est inclinée 13-11. On vous laisse savourer.