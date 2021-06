WTF. Il se concentre pour buter quand une mascotte... à moto vient le perturber [VIDEO]

Connaissez-vous Skillzy ? Si non, sachez que vous devriez beaucoup la voir dans les semaines à venir puisqu'il s'agit de la mascotte de l'Euro 2021 de football. Et malheuresement pour elle, l'amie Skillzy est loin de faire l'unanimité... Un peu comme la mascotte des Utah Warriors, en Major League Rugby.

Le championnat professionnel américain en est à sa 4ème édition (la fin de saison de la 3ème a été annulée à cause du COVID), et ce week-end, les Utahs Warriors accueillaient l'équipe d'Austin. Menée 38 à 10, cette dernière est revenue au score à l'heure de jeu, en inscrivant un essai. Mais avant la transformation, Koa la panthère (c'est son nom) est allée perturber le buteur... en passant devant lui en moto.

Quoi de plus normal ? Pas très fair-play, mais pas assez pour déconcentrer le buteur...

The Utah Warriors mascot has no chill 😳 @koathepanther @utwarriorsrugby @usmlr pic.twitter.com/Rw1YBZaMwE