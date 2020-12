Les Clermontois vous apprennent une chorégraphie déjantée pour draguer au Nouvel An [VIDÉO]

Les clermontois se lâchent une nouvelle fois en cette fin d'année 2020, pour notre plus grand plaisir.

Ça y est. Plus que quelques heures et l'année 2020 sera enfin terminée. Une année noire en tout genre, et si le début de 2021 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, loin de nous l'idée de tomber dans la sinistrose. Mettons-nous à espérer, peut-être utopiquement mais qu'importe, à un avenir radieux. En tout cas, en cette fin d'année une chose est sûre, les Clermontois nous font plaisir. Après avoir poussé la chansonnette à l'occasion des fêtes de Noël, le contingent auvergnat s'essaye cette fois-ci à la danse.

Sur son compte Twitter, Wesley Fofana a partagé une vidéo provenant du compte TikTok du pilier Falatea, où ces derniers s'adonnent à une chorégraphie en compagnie d'un Fritz Lee particulièrement réchauffé. Treize secondes pour vous donner quelques idées de pas de danse à réaliser ce soir... ou pas. Pas sûr qu'elle fasse tant fureur que ça. En attendant, libre à vous de vous y essayer, même s'il ne reste plus que quelques heures pour l'apprendre. Le club auvergnat nous a une nouvelle fois gâté.