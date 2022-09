Vos Matchs de Rugby Montpellier/Toulouse et La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce samedi en Top 14, la Rochelle accueille le Racing 92, battu à Toulouse lors de la 4e journée. Des Toulousains qui, eux, iront à Montpellier.

Le Rugby Championship terminé, la Pro D2 en pause ce week-end, y aura-t-il du rugby ce week-end ? Et bien oui, rassurez-vous. On jouera le 5e journée du Top 14. Plus aucune formation de première division n'est encore invaincue après le revers de La Rochelle à Clermont. Des Maritimes qui voudront s'imposer lors de la venue de Franciliens qui enchaînent avec un nouveau gros déplacement après celui à Toulouse. Nul doute que le stade Marcel Deflandre sera à nouveau complet pour ce choc du haut de tableau. En parlant d'affiche au sommet, que dire de celle entre le champion de France Montpellier et le Stade Toulousain. On peut imaginer qu'il y aura du turnover dans les rangs haut-garonnais, mais le groupe devrait tout de même être compétitif. Place au programme de cette journée très relevée.

