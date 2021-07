VIDEO. WTF. Quand Ollie Lawrence donne (vraiment) tout pour aller au bout !

La rencontre entre l'Angleterre et les USA de ce dimanche a donné lieu à une scène hilarante où Ollie Lawrence s'est assuré une place dans les bêtisiers.

Des scènes cocasses, le rugby nous en a offert et continue de nous en offrir des centaines, que dis-je, des milliers. Mais une aussi improbable que celle de ce dimanche entre l'Angleterre et les USA aussi bien filmée par les caméras, vous n'en verrez qu'une tous les lustres ! On joue le début de la rencontre et alors que l'Angleterre mène déjà au score, Henry Slade ouvre l'intervalle pour son arrière Freddie Stewart, qui décale lui mène Ollie Lawrence.

Le centre de 22 ans doit alors sprinter sur 40 mètres et résister au retour de l'ailier américain Mike Te'o pour tenter de finir le coup. Tout le monde pense pense qu'il va le faire sur les cannes, jusqu'à ce que le numéro 14 des USA plonge de tout son long pour tenter désespérément de le stopper. Sauf que, tonique, Lawrence l'a trainé sur les 10 derniers mètres et que le maillot et le short n'ont pas résisté aux 103 kilos du joueur de San Diego accroché comme une remorque derrière son camion. Résultat ? Lawrence a parcouru les derniers mètres avec un énorme trou dans le bas de son dos, laissant apparaître une belle raie et plus encore... Sous les rires du commentateur, hilare !