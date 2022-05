VIDÉO WTF. Quand le pack de New-York débroussaille les poteaux adverses

En Major League Rugby aux Etats-Unis, le pack du Rugby United New York aime débroussailler les poteaux adverses en mêlée fermée.

Ils sont fous ces Américains. Tellement fous, qu'ils jouent au rugby dans le pays du Football Américain et du Basket. La Major League Rugby, championnat professionnel américain de rugby, progresse chaque saison, et voit sa base de supporters augmenter. De quoi créer un engouement pour la Coupe du Monde 2031 qui aura lieu au pays de l'Oncle Sam. Des stars comme Matt Giteau, Ma'a Nonu ou Waisake Naholo, s'amusent outre-atlantique. Ce dernier d'ailleurs, joueur du New York United Rugby (ancien club de Mathieu Bastareaud), a vu son équipe montrer sa puissance en mêlée fermée face à Seattle.

Une mêlée d'ailleurs décisive qui a scellé le score de la rencontre et permis aux New-Yorkais de l'emporter 30 à 22, et de rester à la troisième place de la conférence Est, derrière Atlanta et la Nouvelle-Angleterre. Austin, Los Angeles et Houston, sont les trois premiers de la conférence Ouest, places qualificatives pour les phases finales du championnat qui auront lieux à partir du 11 juin.