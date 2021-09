VIDEO. WTF. Echauffement musclé pour les Castrais : soulever une voiture en pleine rue

Les joueurs du Castres olympique ont été mis à contribution pour aider leur bus à prendre un virage dans la ville de Clermont avant d'affronter l'ASM en Top 14.

Avant même d'arriver sur la pelouse du Michelin pour y défier Clermont ce samedi, les joueurs de Castres ont eu droit un échauffement musclé. Alors qu'ils traversaient la ville en bus pour se rendre au stade, ils ont été contraints de descendre pour déplacer une voiture à la seule force de leurs bras. Celle-ci empêchait le bus de tourner correctement. Le tout sous le regard amusé de nombreux habitants. L'histoire ne dit pas s'ils ont remis le véhicule là où ils l'avaient trouvé. On imagine bien la surprise de son propriétaire à son retour : "non mais attend, il s'est passé quoi là ?" On peut voir sur cette autre vidéo que la voiture a été replacée après le passage du bus. Ni vu, ni connu.