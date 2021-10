VIDEO. WTF. Collazo feat Alizée, la parodie d'un internaute que personne n'attendait

Suite à la fin du contrat de Patrice Collazo en tant qu'entraîneur du Rugby Club toulonnais, un internaute fan d'animation a parodié ''Moi Lolita'' d'Alizée.

Top 14. Patrice Collazo et le RCT, itinéraire d'un rendez-vous manquéLa grosse info de la semaine, c'est la fin de la collaboration entre Patrice Collazo et le RCT. Son remplaçant, Franck Azéma, a été annoncé ce jeudi mais son ancien club Clermont, a tenu à faire une mise au point. Laquelle pourrait retarder la prise de fonction du technicien en provenance d'Auvergne. Une chose est sûre, Collazo n'est plus l'entraîneur de la formation varoise. Une nouvelle qui a ravi une bonne partie des supporters, voire certains joueurs si on en croit certains bruits de couloir. Un départ qui a inspiré un internaute particulièrement doué en animation et en dessin. Pour ce qui est de la voix, on vous laisse juger. Mais il s'est fait plaisir en parodiant la célèbre chanson d'Alizée "Moi Lolita". Le nouveau tube de l'hiver ?