VIDEO. WOW ! Vous avez vu l'essai en solitaire de plus de 50m de ce Clermontois en Challenge Cup ?

La trêve européenne a été bénéfique pour l'ASM ! Les hommes de Christophe Urios ont remporté leurs deux matchs, et se sont même fait plaisir face au Black Lion.

Alex Newsome régale

Face à la modeste équipe géorgienne de Black Lion, l'ASM n'a pas fait dans la dentelle en Champions Cup. La bande à Fritz Lee s'est imposée 3-36, avec un sévère 19-0 en deuxième période.

Cette victoire va certainement redonner de la confiance aux Auvergnats, avant d'entamer la reprise du Top 14.

Dans ce match, les Clermontois ont inscrit cinq essais, par l'intermédiaire de Delguy (deux fois), Newsome, Darricarrere et Moala !

Néanmoins, c'est bien l'essai de l'arrière Australien, Alex Newsome, qui a retenu l'attention de tous. Le joueur de 29 ans s'est emparé de la balle sur la ligne médiane, à la 36ᵉ minute de jeu, et a tout simplement traversé le terrain.

Ce dernier s'est joué de cinq défenseurs, alternant entre cadrage, débordements et feintes de passes. Il termina sa course chaloupée sous les poteaux, pour un véritable exploit personnel.

Clermont décolle vers le prochain tour 🔥 #ChallengeCupRugby pic.twitter.com/kHLHDLubpw — TOP 14 Rugby (@top14rugby) January 25, 2024

De l'espoir à Castres ?

Bien que l'ASM n'ait plus gagné un match à l'extérieur depuis le 11 novembre 2023, et un succès sur la pelouse du MHR, des motifs d'espoirs sont là.

Tout d'abord, cette victoire en Géorgie, face à une faible opposition, certes, mais avec la manière. Ensuite, les Jaunards sont passés proche d'un exploit face à Paris, et ont concédé le match nul. La saison dernière, la rencontre entre le CO et Clermont s'était soldé par une victoire 26-22 des locaux, qui avait été dominé dans le second acte.

Les Clermontois ont clairement les armes pour bien voyager, et espérons pour eux que les bonnes actions de la Challenge Cup aient inspiré ces derniers pour le Top 14.

RUGBY. La série Netflix sur le Tournoi des 6 Nations, concrètement, ça donne quoi ?