''Vos comportements tuent lentement la mêlée'', lance un ancien arbitre français

L'ancien arbitre français Michel Lamoulie a souhaité faire une piqûre de rappel aux joueurs de première ligne et à leurs entraineurs concernant la mêlée.

Ancien arbitre et superviseurs des officiels en Top 14 comme au niveau international, Michel Lamoulie a été le témoin de l'évolution du rugby. Et s'il est un domaine qui a particulièrement évolué, c'est bien la mêlée. Des commandements ont fait leur apparition pour notamment apporter plus de sécurité aux joueurs de première ligne. Cependant, le Montois estime que la mêlée ne va pas dans le bon sens. À l'aide d'une vidéo, il a tenu à faire une "piqûre de rappel aux joueurs de première ligne et à leurs entraineurs" comme il le dit lui-même.

Observez ces clips avec un chronomètre afin de quantifier le temps perdu pour jouer ou ne pas jouer une mêlée. La mêlée de 1971 me fait sourire par contre celle du mois d'août 2021 (non jouée) attriste et effraie l’amoureux de la mêlée que je suis. Messieurs les joueurs de première ligne ainsi que vos entraineurs, si vous ne prenez pas conscience que vos comportements tuent lentement la mêlée, j’ai très peur que le législateur trouve un vaccin efficace. J’ai déjà écrit que vous et vous seuls pouvez et devez sauver la mêlée phase indispensable à un vrai rugby.

Il estime que ses vidéos n'ont pas vocation à soutenir l'arbitre, mais à souligner les problèmes posés par les comportements des premières lignes. "Je veux seulement mettre en évidence les problèmes auxquels il est confronté dans beaucoup trop de rencontres." Il estime en effet que l'homme au sifflet ne devrait pas avoir à jouer à pile ou face au moment de pénaliser le coupable. "Si les deux premières lignes avaient eu un comportement sans tricheries, difficiles à déceler, la mêlée aurait pu se jouer normalement."