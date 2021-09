VIDEO. Voilà ce qu'il se passe quand un enfant (Jalibert) rencontre un adulte (Saili) le long de la touche !

Lors de la rencontre entre le BO et l'UBB, Francis Saili a été particulièrement saignant en défense. Matthieu Jalibert en a fait les frais...

Vous le savez, ce samedi, Biarritz a donc fait fait tomber Bordeaux (27 à 15) pour l'ouverture de ce Top 14 2021/2022. Une belle manière d'entamer la saison pour un promu, qui plus est quand l'équipe visiteuse n'est ni plus ni moins que le dernier demi-finaliste du championnat. Pour ce faire, les Basques ont démontré une envie absolument incroyable et une intensité de tous les instants, jusqu'à faire dire à Christophe Urios que ses hommes avaient "pris une leçon de couilles", excusez du peu ! Et vous le savez aussi, un homme à été particulièrement saignant en défense côté BO : Francis Saili.

VIDEO. Top 14. Saili découpe et Biarritz marque le premier essai de la saison avec la manièreCar au-delà de son timbre sur Alban Roussel - que nous vous avons montré dans la foulée sur notre site - ayant débouché sur l'essai de Brett Herron, l'ancien All Black (2 sélections) a asséné d'autres plaquages pour le moins virulents. Comme celui sur Matthieu Jalibert juste avant la pause. Alors que le demi d'ouverture tricolore se faisait la malle dans le fermé et tentait la feinte de passe, Saili ne mordait pas mais lui faisait en revanche manger la poussière d'une cartouche bien sentie. L'image est certes impressionnante du fait que Jalibert ait gardé le buste relativement droit au moment de l'impact et de la différence de force entre les deux hommes, mais le plaquage était bien légal d'après le corps arbitral. Notez qu'en seconde période, Pablo Uberti a lui aussi eu le droit à son cadeau de bienvenue à Aguiléra de la part de l'ancien joueur des Blues.