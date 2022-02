VIDEO. EN FEU ! Le public de Cardiff ne tient plus après la victoire à la 83e face au Leinster !

Samedi dans le United Rugby Championship, Cardiff s'est imposé face au Leinster à la faveur d'une fin de match à suspense et d'une pénalité à la 83e.

On ne vous avez pas menti ! Le United Rugby Championship est un championnat spectaculaire et la rencontre de samedi entre Cardiff et le Leinster en a été le parfait exemple. Ceux qui étaient branchés sur RugbyZone.TV ont pu assister à la superbe victoire des Gallois sur les Irlandais après une rencontre marquée par pas moins de cinq essais. C'était seulement la deuxième fois que le Leinster, un des favoris au titre européen, tombait cette saison. C'est dire si les joueurs de Cardiff peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli. Eux qui n'ont pas été épargnés par les problèmes ces dernières semaines en raison de la situation sanitaire. Mais ils ont su se mobiliser pour cette affiche de gala face à une formation irlandaise qui n'avait pas fait le voyage à vide.Suivez tous les matchs de l'URC sur RugbyZone.TV

Stars, spectacle, champions du monde... voici les (vraies) bonnes raisons de suivre le United Rugby ChampionshipS'il manquait des internationaux dans les rangs de visiteurs, il y avait tout de même du beau monde sur la feuille de match avec les internationaux du Trèfle Sean Cronin, Devin Toner, Rhys Ruddock ou encore Ross Byrne. Ce dernier a notamment transformé les trois réalisations du Leinster dont celle de l'ailier Adam Byrne, très en cannes. Mais celui qui a dynamité la rencontre, c'est un autre ailier, Owen Lane. À la 20e minute de jeu, l'ouvreur gallois Jarrod Evans a très bien senti le coup face à la rush défense des Irlandais et tapé un judicieux coup de pied par-dessus. Lane a été le premier sur le cuir aux abords de la ligne des 10 mètres. Mais l'essai était loin d'être fait. C'était sans compter sur sa vitesse de pointe qui lui a permis de prendre le meilleur sur deux défenseurs pour planter la première banderille. Cardiff a pris les commandes du match et mené ainsi jusqu'à l'heure de jeu. Cependant, l'avance des locaux a fondu comme neige au soleil après que Tracy a, lui aussi, trouvé la faille dans la défense (19-17). Puis le Leinster a frappé au meilleur moment par Penny après une belle course dans la zone de marque pour donner cinq longueurs d'avance aux siens. Un score qui laissait présager d'une fin de match tendue et indécise. Ce n'était pas le moment de se lever pour aller faire une pause pipi au risque de manquer une action décisive. Et c'est ce qui est arrivé. Les spectateurs sur RugbyZone.TV comme les spectateurs gallois dans le stade n'ont pas été déçus. Les Gallois ont parfaitement joué le coup au large dans les 22m avec un timing parfait dans les transmissions comme sur les courses. Passe dans le dos du défenseur par Summerhill pour Lee-Lo qui donne sur un pas à Amos pour l'essai. 24 partout, et dix minutes à jouer. Dix minutes irrespirables qui ont débouché sur un coup de pied gagnant d'Evans à la 83e qui a fait chavirer tout le public et entraîné l'immense joie de toute l'équipe.



Certes Cardiff n'est pas encore champion, mais l'emporter face au Leinster, et qui plus est de cette manière, ça n'arrive pas tous les jours. Un succès qui pourrait en amener d'autres pour les Gallois. Pour ne rien manquer de la suite de cette passionnante saison du United Rugby Championship depuis la France, c'est uniquement sur RugbyZone.TV que ça se passe.

