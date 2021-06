VIDEO. Un pilier intercepte sur ses 22, met les gaz et file inscrire un essai de 80 mètres !

A quoi tournent les piliers de la Major League Rugby ? On connaît certains 3/4 qui aimeraient connaître ce secret.

C'est donc Austin qu'il faut regarder si vous voulez vous régaler devant la Major League Rugby ! Il y a deux semaines, on vous parlait de la mascotte des Utah Warriors venue perturber le bon déroulement du match face à l'équipe texane. Le buteur de cette dernière avait dû faire avec...

WTF. Il se concentre pour buter quand une mascotte... à moto vient le perturber [VIDEO]

Cette fois-ci, c'est bien d'un joueur que le "génie" est intervenu. Et d'un joueur d'Austin, en plus ! Si on voit de plus en plus de piliers inscrire des essais de 3/4, l'essai de LaRome White a ce petit quelque chose en plus. Avions-nous déjà vu un pilier intercepter une passe ? Oui. Mais marquer un essai de 80 mètres à lui tout seul, sans bénéficier du relais d'un coéquipier ? Pas à notre connaissance...

White s'est donc payé un road trip dans la défense de Toronto jusque dans l'en-but, pour notre plus grand plaisir. En voilà un qui ne s'échappe pas au physique !