VIDEO. TOULON. Attendu comme le Messi, Kolbe a été présenté au Stade Félix Mayol

Dans un match paradoxal, les intentions de jeu varoises et la présentation de Kolbe ont semblé être une éclaircie dans l’obscur début de saison du RCT.

Il est la recrue phare de l’été toulonnais. Cheslin Kolbe a enfin posé le pied sur la rade pour être présenté au public varois ce samedi 16 octobre. En la personne de “Speedy” Kolbe, le RCT accueille un joueur au palmarès déjà long comme le bras : double champion de France, champion d’Europe, médaillé olympique, champion du monde et aspirateur d’âme d’Owen Farrell. Bref, on ne va pas tous les citer, mais il est sûr que l’électrique sud-africain est attendu pour en découdre. Surtout lorsque l’on voit que, malgré l’accueil triomphal accordé à ce dernier, la prestation de ses nouveaux coéquipiers ne leur a pas été très triomphale.

Ce samedi, les hommes de Patrice Collazo étaient coupables de beaucoup trop de fautes de mains pour espérer gagner face au Racing 92. Le RCT a cependant montré de belles choses dans l’envie, une lumière d’espoir dans ce marasme de début de saison. Même l’enthousiasmant Aymeric Luc n’aura rien pu faire face à des Racingmen qui ont déroulé leur rugby sans jamais s’affoler. La deuxième réalisation des franciliens concrétisant même une superbe séquence de jeu des ciels et blancs par l’intermédiaire Ibrahim Diallo. Après cette rencontre, les joueurs toulonnais sont par ailleurs restés longuement sur le terrain, en cercle, l’on y voyait des visages aussi fermes que concernés. Si le résultat n’est pas là ce samedi, les intentions semblent, elles, bien en place. Score final : 20-27

Cependant, l’avenir de Patrice Collazo à la tête du club semble de plus en plus compromis. Il déclare en conférence de presse : “Ce soir, c’est peut-être notre prestation la plus aboutie. C’est le paradoxe. Il y avait du collectif, du liant et beaucoup d’intentions, mais ce n’était pas abouti. En première période, nous avons eu beaucoup d’avancée et on a tenté des passes un peu impossibles.”