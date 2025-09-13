VIDEO. TOP 14. Wainiqolo en mode dragster : la chevauchée folle qui a enflammé Sapiac
TOP 14. Jiuta Wainiqolo a encore prouvé qu’il était l’un des joueurs les plus électriques du championnat. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Appuis chaloupés, vitesse supersonique et vista : Wainiqolo a encore régalé. Sa folle chevauchée à Sapiac a ouvert la voie à l’essai de Masi, laissant une défense de l’USM sans solution.

Première à Sapiac

Ce samedi, Sapiac retrouvait le TOP 14 à l'occasion de la réception de Lyon dans le cadre de la 2e journée. Un match plein d'histoire pour l'USM qui n'avait plus joué en première division depuis 15 ans.

Porté par son public, Montauban avait à coeur de réaliser une grosse partie face aux Lyonnais. Non seulement pour son public venu en nombre, mais aussi pour engranger de précieux points.

La semaine dernière, les joueurs du Tarn-et-Garonne avaient concédé une défaite sur la pelouse du Stade Français. Un revers encore loin d'être rédhibitoire dans cette très longue saison. Mais on sait à quel point la moindre unité glanée sera importante au classement.

Dans une partie très accrochée face aux Lyonnais, l'USM a encore pu compter sur l'inusable Jérôme Bosviel, auteur en première période d'un drop dont il a le secret.

Wainiqolo fait le show

Aux citrons, ce sont néanmoins les visiteurs qui étaient en tête à la faveur de deux essais. L'un du très mobile Thomas Moukoro et l'autre par Masi après une formidable chevauchée de Jiuta Wainiqolo.

Parti de Toulon où il régalait déjà par ses courses chaloupées, l'ailier fidjien a prouvé une fois de plus qu'il était l'un des joueurs les plus électriques du TOP 14 grâce à sa vitesse et surtout ses appuis.

Sur une prise de balle à hauteur des 40 mètres, il a mis le feu à la défense locale. Échouant à seulement quelques mètres de la Terre promise. Heureusement pour le LOU, le cuir a rapidement été recyclé et écarté pour l'essai du centre lyonnais.

