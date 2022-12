VIDEO. TOP 14. Vous avez vu ce drop ultra opportuniste de Lucu face à la Rochelle ?

Lors de la rencontre entre La Rochelle et l’UBB en Top 14, Maxime Lucu a réalisé un drop aussi original qu’opportuniste.

Lors de la 13ème journée de Top 14, La Rochelle recevait l’UBB dans une rencontre au sommet. Et si, aux termes d’une rencontre assez terne, ce fut finalement Bordeaux qui sortit vainqueur de ce combat, l’on retiendra surtout le drop de plus de 45 mètres du demi de mêlée girondin, Maxime Lucu. En effet, nous sommes à la 45ème minute, quand Lucu décide de prendre les points à environ 50 mètres pour ouvrir le compteur de son équipe. Bien tapée, sa tentative échouera néanmoins sur le poteau, avant que Popelin ne dégage en catastrophe son camp. Problème, le ballon arrive droit dans les bras de Lucu. L’international français s’avance un peu, avant de ralentir pour tenter de nouveau sa chance, en drop cette fois-ci. Sans pression, celui-ci ajuste parfaitement son coup de pied, et inscrit par la même occasion les 3 premiers points de l’UBB dans ce match. Un drop qui a compté dans le score final, puisque les Bordelais se sont imposés de justesse, 8 à 12.

