VIDEO. Top 14. Vincent Moscato présente le maillot Héritage de l'UBB avec passion

Champion de France avec le CABBG en 1991, Vincent Moscato a été choisi par l'UBB pour présenter le maillot Héritage pour la saison 2021/2022.

VIDEO. Top 14. L'UBB fait appel à une nouvelle personnalité pour présenter son maillot extérieurVincent Moscato s'est prêté au jeu pour présenter le maillot Third de l'UBB. Après le chef Philippe Etchebest pour le maillot Bordeaux, qui sera porté à domicile ; puis le comédien et ostréiculteur Joël Dupuch pour le maillot Atlantique des matchs à l'extérieur. L'ancien talonneur, champion de France en 1991 avec le CABBG, a été choisi par l'UBB pour mettre en avant le maillot Héritage 2021-2022, à savoir "le damier" en hommage au titre remporté il y a 30 ans. "Le maillot 2021-22 propose un col V croisé ainsi qu’une découpe rectangulaire apposée sur le bas de manche pour compléter le look", nous explique le communiqué.