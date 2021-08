VIDEO. Top 14. L'UBB fait appel à une nouvelle personnalité pour présenter son maillot extérieur

L’Union Bordeaux Bègles a présenté la nouvelle tenue extérieure qu’arboreront les Girondins lors de la saison 2021-2022 de Top 14.

VIDÉO. Philippe Etchebest présente le nouveau maillot délicieux de Bordeaux-BèglesAprès Philippe Etchebest, l'UBB a fait appel à l'ostréiculteur et comédien Joël Dupuch pour présenter sa nouvelle tunique pour les matchs à l'extérieur. Ce maillot "atlantique" est majoritairement blanc. Il "puise son inspiration sur le Bassin d’Arcachon, avec un motif losanges de couleur sable, et de dégradés de bleus évoquant tout autant l’eau que les reflets irisés des huîtres élevées et récoltées sur le bassin", peut-on lire sur le site du club. On y retrouve le damier, un col V croisé "ainsi qu’une découpe rectangulaire apposée sur le bas de manche pour compléter le look." Un look plutôt réussi non ?