VIDEO. Top 14. Tumua Manu (Pau) exclu après un coup de poing sur Alban Placines (Toulouse)

Le match de Top 14 entre la Section Paloise et le Stade Toulousain a été marqué par l'exclusion définitive de Tumua Manu pour un coup de poing.

En déplacement à Pau, le Stade Toulousain a plus que jamais besoin de points au classement pour rester dans la course à la qualification. Les affaires toulousaines ont cependant très mal démarré dans cette partie avec deux essais encaissés dans le premier acte. Pris par l'envie et la solidité défensive des locaux, les hommes d'Ugo Mola ont manqué de réalisme malgré plusieurs occasions. Un fait de jeu a néanmoins mis les visiteurs dans une position favorable à la fin du premier acte. Après un accrochage, le centre Tumua Manu en effet été exclu définitivement par l'arbitre. En cause, un coup de poing de la part du Samoan sur le troisième ligne toulousain. Lequel lui avait attrapé le pied quelques instants plus tôt. Un geste déloyal qui méritait une pénalité. Mais le centre palois n'a pas réussi a se maîtriser si on en croit les images.