VIDEO. TOP 14. Trinh-Duc ému et Picamoles à terre, fin du bal pour deux fantastiques

François Trinh-Duc et Louis Picamoles ont tiré leur révérence en Top 14 sur une défaite face à leur club de cœur : le MHR.

L’histoire semblait écrite à l’avance. Le 18 juin dernier, deux des quatre fantastiques s’en sont allés loin des prés. Désormais, il ne reste que Fulgence Ouedraogo pour faire briller l’école de rugby du Pic Saint-Loup sur le toit de l’Hexagone. Battu par le Montpellier Hérault rugby, François Trinh-Duc et Louis Picamoles ont livré l’ultime combat avant leur jubilé prévu à la fin de la saison. Au moment du coup de sifflet final, on a pu apercevoir François Trinh-Duc en pleurs. Lui, qui n’aura donc jamais soulevé le Bouclier de Brennus de sa carrière. Cependant, l’histoire retiendra sûrement que son seul trophée en club a été glané avec Montpellier. Il s’agit d’une Challenge Cup obtenu en 2016. Top 14. UBB. Le bonheur est dans l'élevage : la reconversion insolite de Louis PicamolesPour “King Louis”, la carrière fut plus chargée en trophée. Avec Toulouse, il est vainqueur du Top 14 en 2011 et 2012, ainsi que de la H Cup en 2010. Du côté de Montpellier, il est officiellement vainqueur de la Challenge Cup en 2021, même s’il quitte le club durant l’hiver pour Bordeaux. Un lot de consolation pour celui qui confiait ne pas être parti sous les meilleures conditions. En mars 2021, il confiait au Midi Olympique : “Quand il y a quatre ans, je suis revenu dans mon club formateur, je pensais y finir ma carrière. Puis les choses ont fait que l'histoire arrivait à sa fin. Ces dernières semaines, je me sentais bien mieux. Mais les choix des coachs font partie d'une carrière. La fin approche et j'ai besoin d'être sur un terrain. Je ne le cache pas, mon désir était de prolonger au MHR.”

Désormais, il n’y a pas beaucoup de doutes quant à l’équipe que supporteront Picamoles et Trinh-Duc le week-end prochain. Ils espèrent sûrement voir leur ami de toujours Fulgence Ouedraogo soulever le fameux bout de bois. Eux trois, accompagnés de Julien Tomas, que l’on appelait au début de leur carrière “Les Quatre Fantastiques”, pourraient voir l’un des leurs accomplir ce qu’ils n’ont pas pu faire : offrir leur premier titre de champion de France au MHR. RUGBY. Top 14. François Trinh-Duc à l'UBB, plus qu'une pré-retraite