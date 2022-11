VIDEO. Top 14. Scène invraisemblable à Toulouse : deux hommes s'attachent aux poteaux, le match stoppé !

Le match de Top 14 entre Toulouse et le Stade Français a été interrompu pendant plusieurs minutes. Deux hommes s'étaient attachés aux poteaux du Stade.

Ce samedi, le match entre le Stade Toulousain et le Stade Français a été marqué par une scène invraisemblable en première période. Au quart d'heure de jeu, et alors que les Parisiens menaient 3 à 0, deux hommes sont entrés sur le terrain avant de monter sur les perches. Ils se sont attachés aux poteaux après avoir escaladé sur la barre transversale. L'officiel a été forcé de stopper la rencontre pendant de longues minutes. Le temps pour le personnel du stade et la sécurité de détacher les deux hommes et les faire descendre de leur promontoire. Une incursion qui a poussé l'arbitre à se demander si ce n'était pas un cas d'arrêt définitif du match. Heureusement pour les supporters et les spectateurs, la rencontre a pu reprendre.