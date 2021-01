VIDEO - Top 14. Record d'essais pour Toulouse et de défaites pour Agen

Le Stade Toulousain a ''respecté'' Agen jusqu'au coup de sifflet final d'une rencontre qui a vu les visiteurs marquer neuf essais, Un record en déplacement.

Ce samedi, le SUA n'était pas invité sur sa propre pelouse. "Il y a une classe d'écart, une grande différence entre les deux équipes", analysait Régis Sonnes à l'issue de la rencontre via La Dépêche. A la pause, le match entre le leader du Top 14 et la lanterne rouge du championnat était déjà plié. Lebel et Marchand ayant chacun marqué deux essais avant que Meafou ne joue la toupie dans la défense agenaise aux abois pour une cinquième réalisation. Le Stade a fait tourner mais le scénario de ce match, sans doute déjà écrit d'avance, n'a pas changé. Les locaux ont tenté par moment mais ont été incapables de trouver la faille dans la défense. Ni même de pousser les visiteurs à la faute. Si bien que le record de 2007 a été battu.



Cette année-là à Ernest Wallon, Agen avait été battu 47 à 0 par Toulouse. Samedi, ils ont encaissé 59 points sans en marquer un seul et devraient connaître le même sort à la fin de la saison qu'à l'époque. En effet, ils ont concédé face au Stade leur 15e défaite de la saison, égalant ainsi le triste record de l'USAP. Toulouse, auteur de quatre nouveaux essais dans le second acte, a de son côté établi le record du plus grand nombre d'essais inscrits à l'extérieur cette saison.