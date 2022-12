VIDEO. Top 14. Ramos dynamite la défense, Ntamack allonge sur 20m, Lebel s'envole !

L'ailier du Stade Toulousain Matthis Lebel a inscrit un très bel essai face à l'USAP en Top 14 après une belle percée de Ramos et une superbe passe de Ntamack.

Après trois matchs sans victoire, le Stade Toulousain se devait de s'imposer contre l'USAP ce samedi en Top 14. Mais les hommes d'Ugo Mola ont eu du mal à entrer dans leur partie. Devant leur public, ils ont manqué de maîtrise et il a fallu attendre la demi-heure pour voir les locaux prendre le match à leur compte. Aux citrons, ils tournaient finalement avec 14 longueurs d'avance après les réalisations de Lebel et Roumat, sur une pénalité rapidement jouée. C'est Thomas Ramos qui a été l'instigateur de ce réveil avec une percée pleine axe qui a vu le Stade Toulousain investir le camp catalan. Il a ensuite joué les demis de mêlée et servit Ntamack qui, d'une très longue passe, a permis à son ailier de marquer. Le Tricolore a remporté son duel face à son vis-à-vis grâce à ses appuis et à un superbe plongeon.