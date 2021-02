VIDEO. Top 14. Punis devant, dépassés derrière, Clermont a fait vivre un calvaire aux Bayonnais

Clermont s'est largement imposé face à Bayonne au Michelin samedi dans le cadre de la 17e journée de Top 14. Un match à sens unique record.

Dix essais, le bonus offensif dans la poche à la mi-temps, l'ASM n'a pas fait dans la demi-mesure sur sa pelouse lors de la réception de l'Aviron bayonnais. Seulement privé de Penaud, retenu avec les Bleus, Clermont peut compter sur toutes ses forces vives. Et ça fait mal comme disait Christophe Maé. Les Clermontois avaient déjà puni les Castrais en match avancé de la 19e journée en s'approchant des 60 points. Ils ont fait encore mieux en dépassant les 70 unités lors de cette 17e journée. Aux citrons, et après trois réalisations, la victoire avait déjà choisi son camp (24-3). Les points de Germain au pied seront les derniers de la partie pour les visiteurs.



Pas invités dans cette partie. Car en face, les Auvergnats n'ont pas levé le pied dans le second acte. Au contraire, ils ont enfoncé le clou avec sept nouvelles réalisations, presque toutes inscrites par un joueur différent. Seul Yato, excellent tout comme Lopez, s'offrant un doublé. Au classement, Clermont occupe désormais la 4e place à sept longueurs de Toulouse. Cette fin de saison s'annonce bouillante. Bien malin sera celui qui pourra donner les noms de deux équipes directement qualifiées pour les demies. Le Racing s'est en effet invité à la fête et possède autant de point que le leader rochelais, qui a toujours un match en retard tout comme le Stade Toulousain. Deux équipes qui s'affrontent ce week-end.