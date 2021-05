VIDEO. Top 14. Pris en sandwich entre un pilier et un 2e ligne, Mathieu Raynal évite le pire

Lors du match entre Lyon et Brive, Mathieu Raynal a été pris en sandwich entre Rodda et Thomas au moment de l'essai de l'Australien.



Ce samedi, le LOU s'est imposé face à Brive dans le cadre de la 24e journée de Top 14. Les Brivistes ont donné du fil à retordre aux Lyonnais en début de partie avant de craquer en prenant notamment deux cartons jaunes avant la demi-heure. Lyon en a profité pour inscrite deux essais et faire le trou. 17 à 0 puis 24 à 0 suite à une troisième réalisation au retour des vestiaires par Berdeu, transformé par ses soins. On notera que sur l'essai d'Izack Rodda, l'officiel Mathieu Raynal a donné son corps à la science. Voulant se replacer au plus proche de l'action, il a été percuté par le pilier Thomas puis le deuxième ligne de Lyon. Ce n'est pas la première fois que le Catalan se blesse sur une pelouse. Personne n'a oublié sa terrible fracture en 2013. Brive trouvera la faille en fin de partie pour priver le LOU du bonus offensif. Un succès important pour le LOU dans la course à la qualification. Top 14 - La blessure terrible de Mathieu Raynal, arbitre de Montpellier vs Racing [VIDÉO]