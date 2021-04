VIDEO. Top 14. Pourquoi Yato a-t-il récompensé de son interception risquée par un essai ? [ARBITRAGE]

Le deuxième ligne de Clermont Peceli Yato a inscrit le premier essai du match face à Lyon en Top 14 sur une interception.



Le LOU a remporté un succès précieux dans la course à la qualification en dominant Clermont ce samedi. Les Lyonnais ont joué à se faire peur face à des visiteurs réduits à 14 après le rouge de Cancoriet dans le premier acte. À 14 contre 15, les locaux n'ont pas réussi à tuer le match et il a fallu attendre les derniers instants pour voir Tuisova, auteur du deuxième essai du LOU après Mignot au quart d'heure, sceller la victoire à la 80e. VIDEO. Top 14. Josua Tuisova humilie la défense de Clermont sur 50m pour l'exploitCar entre temps, les Clermontois n'ont rien lâché avec des réalisations de Moala et Tiberghien qui leur ont permis de prendre l'avantage 23 à 20. Le holp-up aurait pu être parfait après l'ouverture du score de Yato dès la 5e minute sur interception. Une action où les hommes de Mignoni ont totalement arrêté de jouer, pensant que le deuxième ligne fidjien avait commis un en-avant. Mais il n'en était rien.