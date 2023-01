VIDEO. Top 14. OUTCH ! La double lame Lee/Moala éparpille Mignot façon puzzle.

L'ailier de Lyon Xavier Mignot a été contraint de quitter ses partenaires au début du match de Top 14 face à Clermont après un énorme plaquage de Lee et Moala.

Le match de Top 14 entre Lyon et Clermont a démarré sur un très gros rythme ce samedi à Gerland. Les deux formations ont mis beaucoup d'intensité et d'envie dès les premières minutes en attaque comme en défense. Malheureusement pour le LOU, Xavier Mignot a été contraint de quitter ses partenaires après seulement quelques minutes de jeu. Lui qui revenait de blessure après plusieurs de semaines sans jouer n'a pas été managé par les Clermontois Lee et Moala. Alors que l'ailier remontait un ballon haut, il est tombé sur un mur composé du troisième ligne et du centre, deux des plus solides joueurs de Clermont. Une double lame qui a mis le Lyonnais sur le dos. Secoué, il a dû quitter le pré pour passer un protocole commotion. L'intention était bonne, mais il n'a pas choisi le bon endroit du terrain pour franchir le rideau défensif.