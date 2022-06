VIDEO. Top 14. Mauvaka combine avec Dupont qui enflamme la défense rochelaise pour l'essai

Le premier essai du barrage entre Toulouse et La Rochelle a été inscrit par Pierre Fouyssac suite à une sublime course d'Antoine Dupont dans la défense.

Oh la combinaison parfaite entre Mauvaka et Dupont !! 😮



Le @StadeToulousain frappe en premier ! 💥#BarragesTOP14 #STSR pic.twitter.com/NayHx9KRXs — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) June 11, 2022

Le Stade Toulousain a marqué le premier essai du barrage de Top 14 face à la Rochelle par l'intermédiaire de Fouyssac. Tout est parti d'une combinaison entre Mauvaka et Dupont. Le premier a parfaitement servi son demi de mêlée à l'intérieur. Lequel a mis les cannes puis joué au pied pour lui-même. Dulin a été trompé par le rebond. Dupont a récupéré et un temps de jeu plus tard, c'est le centre qui franchissait la ligne de craie des Maritimes.