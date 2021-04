VIDEO. Top 14. Marty dépose Nakosi pour l'essai de 100m de Lebel contre Castres

Le Stade Toulousain s'est incliné ce samedi face à Castres dans un derby disputé malgré un superbe essai de 100 mètres inscrit par Matthis Lebel.

C'est Castres qui a remporté ce derby face au Stade Toulousain. Mais les Tarnais ont joué à se faire peur en fin de match, notamment en raison de leur indiscipline. Mais ils ont tenu bon pour s'imposer 26 à 24. Un résultat qui leur permet de regarder vers le haut et les places qualificatives pour les phases finales. Toulouse, qui avait fait tourner, repart avec un point de bonus défensif, mais pourra nourrir quelques regrets notamment en raison d'un second acte où ils ont été dominés. La réaction des visiteurs a été trop tardive mais il a été particulièrement belle.



Flament a réduit la marque après une grosse séquence de jeu, mais l'essai de ce match est à mettre au crédit de Lebel. Devant leur ligne, les Toulousains n'ont pas hésité à jouer en écartant le cuir jusqu'à l'aile de Marty d'une longue sautée. Le geste était dangereux, mais ce dernier a réussi à prendre le dessus sur Nakosi sur les appuis avant de mettre les cannes en bord de touche. Après un bon relais de Germain, c'est finalement l'homme en forme Matthis Lebel qui a parfaitement terminé le travail près de 100 mètres plus loin.