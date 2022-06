VIDEO. Top 14. L'essai refusé à Palis après une merveille de coup de patte d'Urdapilleta

Castres s'est vu refuser un essai en fin de première période après un très beau coup de pied d'Urdapilleta pour Palis face à Toulouse en demi-finale.

VIDEO. Top 14. Lebel déchire la défense de Castres et plante le premier essai de la demie !Un seul essai a été marqué dans cette première période de la demi-finale de Top 14 entre Castres et le Stade Toulousain. Après une première réalisation de Lebel, les deux équipes n'ont pas trouvé la faille. Le CO est passé proche d'un essai en fin de première période sur une merveille de coup de pied d'Urdapilleta pour Palis. L'essai a plongé et semblé aplatir, mais l'officiel a estimé qu'il n'y avait pas essai. Une décision terrain qui a eu son importance. Au ralenti, l'arbitre vidéo a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'images pour prouver que l'ailier du CO avait bien le contrôle d'un ballon et qu'il ne l'avait pas simplement "claqué".

Essai refusé à Palis et à Castres !! 🧐



Les Castrais sont très surpris par la décision ! #COST pic.twitter.com/YbjA4iRwHH — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) June 17, 2022