VIDEO - Top 14. Le MHR hagard après une 8e défaite de rang

Montpellier a été dominé ce samedi par Lyon en match avancé de la 19e journée de Top 14. Les Héraultais n'ont plus gagné depuis décembre.

Les affaires de Montpellier se compliquent. Le MHR est toujours dans la course au maintien mais les occasions de prendre des points s'amenuisent. Ce samedi, les Héraultais ont concédé une 8e défaites consécutives toutes compétitions confondues face à Lyon en match avancé de la 19e journée. Les hommes du nouvel entraîneur Phillipe Saint-André non plus gagné depuis leur succès à Clermont début décembre. Quant à la dernière victoire à la maison, elle remonte au 25 octobre. Les Cistes n'y arrivent pas cette saison. Sans un déclic, qui n'a visiblement pas eu lieu avec le départ de Gargajosa, ils pourraient bien évoluer en Pro D2 l'an prochain.



Face au LOU, ils n'ont pas réussi à marquer avant la 70e et un essai de Devergie. À ce moment-là, ils pouvaient encore espérer l'emporter malgré les trois essais des Lyonnais par Mignot, Nakaitaci et Fainga'a. Mais ils ont une nouvelle fois échoué dans leur quête de victoire. Après les réceptions du Racing 92 puis du Stade Français, le MHR jouera une partie de son avenir à Agen.