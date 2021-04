VIDEO. Top 14. Le déboulé façon boule de démolition de Paul Alo-Emile face à Pau

Le Stade Français a pris le dessus sur la Section Paloise ce samedi en Top 14 à la faveur de six essais marqués. Mais ils ont laissé le bonus offensif en route.

VIDEO. Super Rugby. Surpuissant Taniela Tupou qui casse 5 plaquages et bat 7 défenseurs pour l'essaiVictoire précieuse pour le Stade Français ce samedi à Jean Bouin lors de la réception de la Section Paloise. Les Parisiens ont inscrit six essais par six joueurs différents. Cependant, ils ont laissé le point de bonus défensif s'envoler en laissant les visiteurs franchir leur ligne d'en-but à quatre reprises. Rageant puisqu'ils peuvent encore croire à la qualification aux phases finales. Tout avait pourtant bien commencé puisqu'ils menaient 24 à 6 après la demi-heure après des réalisations de Macalou, Naivalu et Hall. Si Paul Alo-Emile a montré l'exemple après les citrons avec un essai plein d'envie et de puissance, ils ont laissé les Palois revenir dans la partie. En encaissant deux essais dans les cinq dernières minutes après avoir écopé de deux jaunes, ils ont laissé s'envoler le bonus.